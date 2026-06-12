【モデルプレス＝2026/06/12】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する1st写真集『果実の歩幅』（集英社）の先行カット第7弾が公開された。【写真】日向坂46四期生、プールショット◆藤嶌果歩、マイアミでオーシャンショットマイアミより「オーシャンショット」が到着。“かほりん”がサーフボードを持って登場した一枚。天気にも恵まれた“マイアミらしい”雰囲気がとても印象的だ。◆藤嶌果歩、1st写真集決定本作はアメリカ