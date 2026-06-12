【モデルプレス＝2026/06/12】女優の上白石萌音が11日、自身のInstagramを更新。10日に行われた「第51回菊田一夫演劇賞」の授賞式に出席した際のオフショットを公開し、妹で女優の上白石萌歌との2ショットが話題を呼んでいる。【写真】人気女優姉妹が密着 貴重なオフショット◆上白石萌音「菊田一夫演劇賞」受賞 同時受賞の妹・萌歌と2ショット萌音は授賞式を「会場にこれまでお世話になった方が沢山いらして、益々感謝が募り深ま