鹿児島信用金庫の建物に車が衝突 鹿児島市で12日午後、鹿児島信用金庫の建物に車が衝突しました。 消防によりますと12日午後5時ごろ、鹿児島市上之園町の鹿児島信用金庫甲南支店の職員から「建物に車が衝突し、煙が出ている」と119番通報がありました。 駐車場に面した建物の壁に衝突 乗用車は50代とみられる男性が運転していたとみられ、男性は話はできる状態だということです。 車は敷地内にある駐車場に面した建物の壁