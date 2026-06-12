【モデルプレス＝2026/06/12】映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』初日舞台挨拶が12日、都内で行われ、主演を務めるAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、西村拓哉（関西ジュニア）をはじめ、渡邉美穂、大貫勇輔、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、川村泰祐監督が登壇。小島が新しいヘアスタイルをアピールした。【写真】STARTOアイドル、舞台上で喧嘩？◆小島健、気合いの“刈り上げ”アピール一松役の小島は