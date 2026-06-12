【モデルプレス＝2026/06/12】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人が11日、自身がパーソナリティを務める文化放送「M!LK 吉田仁人のレコメン！」（毎週木曜22時〜25時）に出演。NEWSのライブを訪れていたことを明かした。【写真】NEWS小山、M!LKの推しメン◆吉田仁人、過去にNEWSのライブに行っていた同日に放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜よる8時〜）の「NEWS vs M!LKアイドル対決」でM!L