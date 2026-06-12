河村たかし衆院議員が市長時代の方針を撤回し、木造復元する名古屋城に昇降機を一切つけないよう求めました。河村議員らは12日午後、広沢市長に面会し、昇降機などの現代設備を一切つけない“史実に忠実な復元”を求める要望書を手渡しました。広沢一郎名古屋市長：「史実に忠実なのでバリアフリーは考えなくていい、というのはなかなか厳しい」河村たかし議員：「徳川家康が造った同じ城をもう一回造る、その務めがある