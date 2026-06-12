◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―ＤｅＮＡ（１２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）「４番・三塁」でロッテ戦に先発したＤｅＮＡの筒香嘉智内野手が一時勝ち越しの適時打を放った。１点を追う３回に１点を返しなお２死一、二塁。広池の投じた初球。外角の１５０キロを左前にはじき返した。一塁ベース上では右手を突き上げ喜んだ。直後の守備では先頭の愛斗の放った鋭いライナー性の打球をジャンピングキャッチ。守備