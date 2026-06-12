ドル指数は小幅に低下、米国とイランの合意に対する期待で＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に低下している。イランや米国の報道機関から、米国とイランの合意に向けた動きが報じられたことが、有事のドル買いの巻き返しのドル売り圧力となっている。 ロンドン序盤に99.909まで小幅上昇したあと、一連の報道を受けて99.662まで低下している。10日線99.686付近へと軟化し、サポート水準を試す格好となっている。 ド