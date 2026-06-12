◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）阪神・大山悠輔内野手が、２試合連続で満塁の絶好機で凡退した。０―２の３回２死から中野が中前打で出塁し、森下の左翼フェンス直撃二塁打で好機を広げ、さらに佐藤が四球を選んで満塁とした。大山は、ベルトモの変化球を打ち上げて左飛に倒れた。１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）でも、同点の７回２死満塁で打席を迎え、カウント