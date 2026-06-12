5月31日に東京ドームで行なわれた嵐のライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の見逃し配信が行なわれている。配信期間は6月15日23時59分までで、一般向け視聴チケットは6,000円。 チケット販売は15日22時まで。公式Xによれば、ライブ本編に加え、当日開演前に配信されていた特別映像も視聴できるという。 なお、一般向けチケット販売・映像配信はU-NEXTに委託されているが、通常のU-NEXTのサービ