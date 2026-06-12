阪神・高橋遥人投手が１３日・オリックス戦に先発する。今季９試合に先発して、無傷の７連勝。驚異の防御率０・９０という無双左腕。開幕８連勝となれば２０１０年の能見以来となる。チームは直近の敵地ソフトバンク戦で同一カード３連敗を喫した。「自分の勝ちは運というのがすごくある。助け合いだと思うので。すごい助けられているし、しっかり試合を作れるように、確率を上げられるようにっていう感じですかね」と意気込ん