◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天―広島戦が１２日、降雨のため中断した。両チーム無得点の３回表から雨が降り始めた。徐々に強くなり、３回表の１死一、二塁の坂倉の打席途中で中断。グラウンドにシートが敷かれた。同戦には今季初勝利を狙う楽天・岸が先発している。