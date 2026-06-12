巨人は１２日、田中将大投手、フリアン・ティマ外野手の出場選手登録を抹消した。田中将は１１日の楽天戦で先発して２回５失点で敗戦投手になっていた。今季は１０試合に先発して３勝３敗、防御率３・５２。今後は２軍再調整となる見込みだ。ティマは５月２５日に育成選手から支配下登録され、今月４日にプロ初安打を放ったが、ここまで１０試合で打率１割４分３厘。１１日の楽天戦は３番・一塁で出場して１安打だった。代