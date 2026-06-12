◆第９７回都市対抗野球大会西関東地区２次予選第２代表決定トーナメント決定戦三菱重工Ｅａｓｔ―日産自動車（１２日・横浜スタジアム）第９７都市対抗野球大会西関東地区２次予選、第２代表決定戦は主催者判断でゲリラ豪雨を考慮しての中止、順延が決定した。振替試合は１３日の午後３時から横浜スタジアムにて行われる。中止を受けて日産自動車の伊藤祐樹監督（５３）は「ここまで結構重い試合が続いていたので、疲労もあっ