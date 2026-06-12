妙にすんなり引き下がってくれたと思ったら…あれ？ おかしいな。泣きながら伝えた気持ち、全然伝わってなかった？気持ちを無視された奥さんの頭に、“ある2文字”がよぎり始めます…。>>【まんが】2人目の子どもがほしい夫と、ほしくない妻(ウーマンエキサイト編集部)