川口オートのナイターG2スポーツニッポン新聞社杯「川口記念」は12日が3日目。地元女子レーサーの片野利沙（33＝川口）が3日目8R「準々決勝戦A」で鮮やかな速攻を決めて逃げ切り快勝。シリーズ初白星をマークするとともに、4日目の準決勝戦進出を決めた。強豪がそろった2日目12R「二次予選A」は道中の混戦を抜け出せず7着に甘んじたが、レース後は「粗さが取れて、立ち上がりが決まるようになった。エンジンのベースはいいは