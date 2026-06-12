◇プロ野球セ・パ交流戦 オリックスー阪神(12日、京セラドーム)来日後初先発に臨んだオリックスのペルドモ投手。3回を無失点に抑え降板となりました。2023年にロッテに入団しNPB入りしたペルドモ投手。翌年からはオリックスに移籍し、リリーバーとして躍動してきました。今季もリリーバーとしてシーズンをスタートさせるも、5月中旬からはファームで先発投手として登板。ここまで3試合に登板し、11と2/3回を投げ、防御率4.63として