◇交流戦オリックス―阪神（2026年6月12日京セラドーム）NPB通算140登板目で初先発に臨んだオリックス・ペルドモは、3回3安打無失点で降板となった。初回は森下から空振り三振を奪うなど3者凡退の立ち上がり。2点の援護を受けた直後の2回は1死一、二塁を背負うも、立石と坂本をいずれも打ち取って切り抜けた。3回も2死満塁で大山を左飛に打ち取るなど、土俵際で踏ん張った。昨季チームトップの33ホールドを挙げた助っ