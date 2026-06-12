市街地などでクマの目撃情報や人的被害が増加している状況を受け、石原環境相は12日、クマの個体数について、6月下旬から9月下旬にかけて、東北6県（一部新潟県を含む）で大規模調査を行うと明らかにしました。具体的には、これまで国による限定的なエリアでの個体数調査や各都道府県による調査で行っていたクマの生息する代表的な場所に、自動撮影カメラを設置して個体識別を行うことでクマの生息密度を確認する「SECR調査（Spati