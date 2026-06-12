生命保険協会は、営業職員に女性が多いことから定着した「生保レディ」に代わる新しい呼称を発表しました。生命保険協会・高田幸徳会長「“生保ナビゲーター ソナエルジュ”です」新しい呼称「生保ナビゲーター ソナエルジュ」は、人生の導きを意味する「生保ナビゲーター」、そして、リスクに「備える」と「コンシェルジュ」を掛け合わせた造語の「ソナエルジュ」を組み合わせました。業界では「生保レディ」の呼称が定着していま