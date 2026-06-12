全日空と日航のロゴ全日本空輸と日本航空が12日発表した7、8月発券分の国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）が過去最高を更新した。北米・欧州路線は片道6万5千円となった。中東情勢の悪化で、航空機の燃料価格は高止まりが続いており、影響が夏休みシーズンを直撃した格好だ。レジャー需要への影響も懸念される。燃油サーチャージは2カ月ごとに見直す。算定の基となるケロシンの市況はやや下落しているが、米国とイ