北海道の旭山動物園の飼育員の男が焼却炉で妻の遺体を焼いた事件で、旭川地検は12日、飼育員の男を殺人の罪で追起訴しました。殺人の罪で追起訴されたのは、旭山動物園の飼育員・鈴木達也被告です。起訴状によりますと、鈴木被告は今年3月31日、旭川市内の自宅で妻の由衣さんを殺害したとされています。検察は鈴木被告の認否を明らかにしていませんが、警察の調べに対し、「ロープで首を絞めて殺した」と供述をしていました。鈴木