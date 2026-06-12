【メキシコ市＝星聡】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１１日（日本時間１２日）、メキシコ市で開幕し、１次リーグＡ組の２試合が行われた。開幕戦で、開催国メキシコ（世界ランキング１４位）は、南アフリカ（同６０位）に快勝。韓国（同２５位）はチェコ（同４０位）に逆転勝ちし、白星発進した。（世界ランキングは６月１１日時点）韓国 ２―１ チェコ打っても打っても入らない。大エースの孫興民（ソンフンミン）