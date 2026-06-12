ボートレースとこなめのG1「開設73周年記念競走トコタンキング決定戦」が13日、開幕する。12日は前検が行われた。鰐部太空海（24＝愛知）は地区選、ヤングダービーでG1経験こそあるが、周年記念の出場は初めて。それも地元で迎えることになった。「やっぱり地元ですしね、いいところを見せたいです」と意気込む。5月浜名湖オールスターで初めてSGの大舞台を経験した。「ボロボロでしたけど勉強になりました」。まだ24歳。一