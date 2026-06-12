手延べうどんを中心とした和食麺処「味の民芸」は、2026年6月12日から21日まで、「父の日フェア」を開催しています。「うな重セット」はうどん1玉まで無料で増量6月21日の「父の日」に合わせ、本格的な夏の到来を前に、ふっくらと仕上げた「うな重」と、冷えた「生ビール」が、いずれも100円引きの特別価格でお得に楽しめます。また、味の民芸自慢の手延べうどんが付いた「うな重セット」は、期間中に限りうどん1玉まで無料で増量