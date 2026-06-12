【玄光社 画集・作品集電子書籍版セール】 期間：6月21日まで 【拡大画像へ】 玄光社は、電子書籍ストアにて、同社が刊行する画集・作品集の電子書籍版を対象とした50％OFFキャンペーンを実施している。期間は6月21日まで。 本キャンペーンは、人気イラストレーターの作品を収録した画集・作品集など全67点を対象としたもの。「雨に恋う しぐれうい作品集」、