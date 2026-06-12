6月11日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、前回から引き続き、世の中の尽きない議論に決着をつける人気トークバトル企画「びちゃびちゃ論」が放送された。参加者の1人であるみなみかわは、セクシービデオが既婚者たちの“最後の希望”であると主張し…。【映像】セクシー女優2人が…みなみかわ、お気に入りの作品を明かす男性メンバーでの「びちゃびちゃ論」実施は1年ぶり。今回はリリー（見取り図）、尾形貴