浜野はるきが7月10日に東京 豊洲PITで開催する『COVER GIRLs』ツアーファイナル公演に、鷲尾伶菜がスペシャルゲストとして出演することが発表された。 （関連：浜野はるきに宿るカリスマ性ますます勢いを増していく未来へ向けて――『SUPER SONIC EXTRA SHOW』レポ） 同ツアーは、浜野にとって自身最大規模となる全国10都市11公演を巡るツアー。その集大成となる豊洲PIT公演で、鷲尾伶菜との