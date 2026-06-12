4年に1度のサッカーの祭典「FIFAワールドカップ」が日本時間のけさ（12日）、開幕しました。日本代表の健闘への期待が高まるなか、岡山市のサッカー専門店などではグッズが好調な売れ行きを見せています。 【写真を見る】「FIFAワールドカップ」開幕専門店ではグッズが飛ぶように4年に一度の祭典に盛り上がり【岡山】 すでに残り1着のユニフォームも （甲野良輔記者）「日本時間のきょう開幕