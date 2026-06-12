グローバルボーイズグループ・PENTAGONとしての経験を経て、2025年5月14日に日本でソロアーティストとして再始動した安達祐人。BMSG所属のソロアーティストとしてポップでキャッチーな楽曲を発信し続ける一方、プロデューサーとしても手腕を発揮しているAile The Shota。この2人が初めてタッグを組み、6月10日に楽曲「Hate to LOVE YOU」をリリースした。同い年で何かと