RSKでも放送しているTBS発のテレビ番組「THE TIME,」のマスコットとしても人気の鳥「シマエナガ」。その姿をモチーフにした和菓子が、あす（13日）から岡山県倉敷市で販売されます。 【写真を見る】愛らしい表情をした「シマエナガ」のまんじゅう倉敷市の和菓子店で13日から販売【岡山】 愛らしい表情をした「シマエナガ」のまんじゅう。倉敷市の和菓子店「橘香堂（きっこうどう）」が今月16日の和菓子の日に向けて製造