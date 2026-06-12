（台北中央社）格安航空会社（LCC）のタイガーエア台湾（台湾虎航）は12日、台北（桃園）発札幌（新千歳）行きのIT234便で、操縦室の床下にある電子機器室で煙を感知したことを示す警告が着陸段階で出るトラブルがあったと発表した。航空管制の指示を受けて新千歳空港に着陸し、全ての乗客は安全に降機したとしている。複数の日本メディアによると、国土交通省新千歳空港事務所の情報として、午前10時45分ごろ、同機はコックピット