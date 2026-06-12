今年、山形県内で確認された特殊詐欺の被害額が、すでに５億５０００万円にのぼり、過去最悪のペースになっていることがわかりました。 【写真を見る】“トクリュウ”暗躍か特殊詐欺被害額すでに5.5億円で過去最悪のペース10代の少年も…検挙の7割が“闇バイト”（山形） また、県内で特殊詐欺に関わったとして検挙された人の７割が闇バイトだったこともわかり、特殊詐欺と闇バイトの密接なかかわりがうかがえま