北中米ワールドカップがついに開幕した。今大会から出場枠が拡大し、48か国が出場。アジアからは日本のほか、韓国、オーストラリア、ウズベキスタン、イラン、ヨルダン、イラク、サウジアラビア、カタールが参戦する。ウズベキスタンとヨルダンは初出場だ。“チームアジア勢”としての奮闘にも期待がかかるなか、アジアサッカー連盟（AFC）が主催する、アジアカップの公式SNSが日本時間６月12日、「Ladies and gentlemen...this