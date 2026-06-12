日本サッカー協会は６月12日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーから遠藤航が怪我のため離脱すると発表。その後、遠藤は自身のＸで「自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」などと綴り、「今回の活動をもって代表を引退する事にします」と伝えた。現在33歳のMFは、２月中旬に左足首を負傷し、手術を受けて以降、戦列を離脱。５月31日のアイスランド戦で約３か月半ぶりに実戦復帰を果たしたもの