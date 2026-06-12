【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKが、6月13日に開催される『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyの追加パフォーマンスアーティストに決定した。 ■豪華アーティストが特別なパフォーマンスを披露 「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』では、6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOにて、主要6部門をはじめと