12日、JR新潟駅南口付近で男性が刃物のようなもので腕を切りつけられたとして周辺が一時騒然となりましたが、警察は先ほど「事件ではなかった」と発表しました。 警察によりますと、12日午前11時20分ごろ「刃物のようなもので切りつけられた人がいる。犯人は立ち去ったようだ」と110番通報がありました。現場はJR新潟駅南口に近い新潟市中央区笹口1丁目で、軽傷を負った男性が後ろから腕を切りつけられたと話していましたが、