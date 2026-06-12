12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比850円高の6万6970円と急騰。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては949.96円高。出来高は4606枚となっている。 TOPIX先物期近は3925ポイントと前日比42.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は43.04ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 66970