これからの気象情報です。 13日(土)は、真夏日に迫る暑さのところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、内陸や山沿いを中心に広くカミナリ注意報が発表されています。 ◆6月13日(土)の天気 ・上越地方 高気圧に覆われて、よく晴れるでしょう。 最高気温は26℃前後で、今日と同じくらいかやや高くなりそうです。 ・中越地方 朝から青空が広がって、洗濯日和・お出かけ日和になるでしょう。 朝晩は涼