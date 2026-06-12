ふるさとに誇りを持ってもらおうと、指宿小学校の子どもたちが砂むし温泉を体験しました。初めて体験した子どもたちも多く、リラックスした表情で地元の良さを感じていました。12日、指宿市にある砂むし会館「砂楽」を訪れたのは、指宿小学校の5年生45人です。名物砂むし温泉を体験しました。（児童）「気持ちがいいです。あったかくて。最初はけっこう熱いなと思ったけど、後から気持ちいい温度になってきた」（児童）「気持