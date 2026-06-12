音楽で平和を発信しようと被爆樹木を使って作られたバイオリンが、広島市に寄贈されました。4年前に枯れてしまった被爆樹木の「ムクノキ」。広島市から譲り受けた広島東南ロータリークラブでは、音楽で平和を発信したいと「ムクノキ」を活用してバイオリンを製作しました。2本完成したうちの1本を平和事業に生かしてほしいと広島市に寄贈。バイオリンの音色も披露されました。■広島市松井 一実 市長「平和と