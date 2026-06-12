4年に1度開かれるサッカーワールドカップ（W杯）がいよいよ始まった。中国のSNS上ではその開会式に中国のトレンド玩具大手、泡泡瑪特（ポップマート）が手掛ける人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」が登場したことも話題になった。今回2026年の北中米大会は米国、カナダ、メキシコの共催で、ラブブはメキシコのアステカ競技場で11日に開かれた開会式に登場。これに中国のネットユーザーからは「中国チームが出たぞ」「中国を代表