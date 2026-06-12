北海道・旭山動物園の飼育員の男が焼却炉で妻の遺体を焼いた事件で、旭川地検は６月１２日、飼育員の男を殺人の罪で追起訴しました。（鈴木達也被告）「この辺で拾ってきたんですね」来園客に動物の説明をしている男。旭山動物園の飼育員・鈴木達也被告３３歳です。１２日に殺人の罪で追起訴されました。起訴状によりますと、鈴木被告は３月３１日、旭川市内の自宅で殺意を持って妻の由衣さん３３歳を何らかの方法で死亡させ、殺害