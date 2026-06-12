県が計画する新たな総合体育館は鹿児島港本港区エリアの景観やデザインにふさわしいのでしょうか？鹿児島港本港区エリアの再開発について良好な景観をつくるためのガイドラインが反映されているかを確認する協議会が開かれました。鹿児島港本港区エリアの景観・デザイン協議会には県の担当者や有識者などが出席しました。県が本港区エリアのドルフィンポート跡地に計画する新たな総合体育館、スポーツ・コンベン