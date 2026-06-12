技能水準は、求職者にとって就職活動における重要な競争力の一つです。中国の人力資源社会保障部は今年、一連の職業訓練施策を打ち出し、より多くの労働者が実践的な技能を身に付けられるよう支援を進めています。今年は、人工知能（AI）、先進製造業、低空経済（高度1000メートル以下の低空域でドローンなどを活用して営まれる経済活動）、新エネルギー車、介護・ヘルスケアサービスなどの重点分野を対象に、各地で技能向上特別プ