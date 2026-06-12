高市首相が、首相官邸での職務の際、一時、足元をふらつかせる場面がありました。政府高官は「病気ではない」としています。高市首相は12日午前、自民党の外国人政策本部からの提言を受け取るため、新藤本部長らと面会しました。応接室に入る際、ゆっくりと前に進み、提言書を受け取る際は、手元と足元が震え、体勢を崩す場面がありました。新藤本部長が手を差しのべ、立て直しましたが、表情はこわばっているように見える時もあり