news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「商業施設で“スプレー”男逮捕23人が体調不良」についてお伝えします。◇今月8日、名古屋市の商業施設で異臭騒ぎが起きました。23人がせきやのどの痛みを訴え、このうち男女8人が病院へ搬送されましたが、いずれも命に別条はありませんでした。この事件で新たな動きがあり、12日に斉藤祐斗容疑者（27）が逮捕されました。ゲームセンター内で何らかの物質をまき、客の避難誘