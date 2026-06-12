6月13日（土）の近畿地方は、広く晴れて真夏日の所も多くなるでしょう。 高気圧に覆われて、梅雨の晴れ間が続く見通しです。夏至近くの強い日ざしがたっぷりと降り注ぐでしょう。 午後になると空高い所に薄雲が広がったり、山地で厚みのある雲の広がる所もありますが、金曜までのようににわか雨や雷雨となる可能性は低い見込みです。多くの所で洗濯日和でしょう。 朝の最低気温は16～20℃くらいの所が多く、概ね