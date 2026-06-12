ボートレースとこなめのG1「開設73周年記念競走トコタンキング決定戦」が13日、開幕する。12日は前検が行われた。岩瀬裕亮（38＝愛知）は前節の宮島周年でG1初優勝。悲願を達成して地元凱旋だ。「記念を優勝した実感は全然ないんです。今節もいつも通りやるだけですね」と、いつもと変わらぬ姿があった。前検は「少し重くてスタートが届かなかった」とのこと。「ここからですね」という言葉を残して整備室へと向かった。もう