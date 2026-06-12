「西武−巨人」（１２日、ベルーナドーム）「ラブライブ！シリーズ」×パ・リーグ６球団スペシャルコラボが開催され、「μ’ｓ」のメンバー高坂穂乃果役の新田恵海、矢澤にこ役の徳井青空が試合前にセレモニアルピッチを務めた。新田は背番号１、得意は背番号９の黒ユニホームで登板。マウンドを挟んで右から投げた新田はノーバン投球だったが、左から投げた徳井のボールは大きく右にそれて、場内がどよめいた。新田は投球